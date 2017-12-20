У Миколаєві від берега відірвався пішохідний міст (відео)

11:29, 20 грудня 2017
Інциденти
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Міст пролягає через річку Інгул.

У Миколаєві від берега відірвався пішохідний міст через річку Інгул. Про йдеться у сюжеті ТСН.

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Переправа єднає центр міста з одним із найвіддаленіших районів. Сильним вітром та течією понтонні конструкції потягло у бік, металеве кріплення не витримало й відірвалося. В результаті утворилася величезна діра, а сам міст перетворився зиґзаґ.

Лише дивом від такої трансформації ніхто не постраждав. Адже цим переходом постійно користуються сотні людей.

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Теги: #міст в Миколаєві#міст через Інгул#відірвався міст