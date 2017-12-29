Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві матроса ВМС Шейхова

В Одеській області суд сьогодні продовжив на два місяці термін тримання під вартою колишнього правоохоронця Володимира Злого, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Військово-морських сил України Арслана Шейхова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в Великомихайлівському районному суді розглядається обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вбивства, яке сталося у селі Єгорівка у серпні 2017 року.

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«За клопотанням Роздільнянської місцевої прокуратури судом продовжено термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві з необережності матроса Військово-морських сил України», - повідомили в прокуратурі.

26 грудня до суду передано обвинувальний акт стосовно Злого, вже призначено судове засідання для розгляду обвинувального акта по суті.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко поінформував, що загибель військовослужбовця ВМС Шейхова, якого було знайдено мертвим в Одеській області 12 серпня, кваліфікована як вбивство з необережності. Того ж дня був заарештований підозрюваний.

Коли Шейхова виявили мертвим, радник начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що напередодні, 11 серпня, військовослужбовець, перебуваючи у законному звільненні, разом з родиною святкував вдома свій 33-й день народження.

За її інформацією, увечері до Шейхова заїхав на своєму автомобілі його знайомий Злий, і вони удвох поїхали в невідомому напрямку. Більше Шейхова ніхто живим не бачив.

Тіло військовослужбовця знайшов біля воріт свого будинку місцевий лікар з с. Єгорівка (Одеська обл., Роздільнянський район). При огляді тіла поліція виявила численні удари на тілі і голові, переломи носа і черепа. Спочатку тіло військовослужбовця було доставлено у морг міста Роздільна, де судово-медичний експерт констатував, що смерть Шейхова наступила через заклинання блювотною масою. Вербицька не виключала, що такий висновок експерта обумовлений, зокрема, тим, що знайомий військовослужбовця - колишній співробітник органів МВС.

Разом з тим в поліції Одеської області заявили, що проведена в Одесі повторна експертиза показала, що загибель Шейхова настала від алкогольної інтоксикації, а не від травм, зокрема перелому ребер.

Зазначалося, що в Одеському обласному бюро судово-медичних експертиз проведено повторну комісійну експертизу тіла загиблого військовослужбовця. За висновком цих експертів, попередньо було встановлено, що виявлені на тілі загиблого садна і травми не є причиною його смерті.