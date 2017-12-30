Захоплення пошти у Харкові: поліція веде переговори, на місце прибув спецназ

Чоловік, який захопив заручників у поштовому відділенні в Харкові, йде на контакт з парламентерами. На даний момент спілкування силовиків з ним триває.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Зараз він не поводить себе агресивно і спілкується з парламентерами досить адекватно. Більш того, за останньою інформацією, він не виключає можливості добровільно здатися правоохоронцям, на що ми і будемо сподіватися", - повідомив він.

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Як передає "Громадське", до місця події прибув спецназ поліції "КОРД", також під'їхали кілька автомобілів швидкої допомоги. "Спецназівці" мають при собі щити, вони вже підійшли до будівлі пошти. Їх близько десятка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на нього прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.

Пізніше з'явилася інформація, що чоловік взяв у заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей.