Комплекс включатиме 40 атракціонів, шість тематичних зон та декілька готелів.

У Румунії готуються відкрити масштабний парк розваг, присвячений легенді про Дракулу. Як пише Express, проєкт вартістю €1 млрд (близько £877 млн) реалізують неподалік Бухареста. Новий комплекс уже охрестили "Трансільванським Діснейлендом".

Що входить до проєкту

Dracula Land стане багатофункціональним простором, який об’єднає тематичний парк, аквапарк, термальний спа-комплекс, торгову зону, готелі, гоночну трасу, розважальні майданчики та технологічний хаб. За задумом інвесторів, це має бути найбільший у Європі центр розваг, ритейлу та технологій.

Головний парк площею 780 тисяч квадратних метрів включатиме 40 великих атракціонів і шість імерсивних зон. На вході гостей зустрічатиме Moonlit District - "Місячний квартал" із Трансільванською залізницею, 10-метровою подвійною каруселлю, проєкційними та дрон-шоу, імерсивною виставкою про "голлівудських вампірів" і маршрутом "Легенда Влада".

Відео дня

У зоні Family Kingdom покажуть "надприродних істот із культур усього світу": тут з’являться 4D-кінотеатр, ігрові простори для малюків, сцена для живих шоу та різноманітні атракціони. Окрема зона Трансільванії, стилізована під Карпати, відтворить традиційні села й "таємничі ліси" з американськими гірками, водними атракціонами, ігровими майданчиками та сільським ринком.

Однією з ключових локацій стане Замок Дракули, який облаштують серед руїн, штучного озера та садів. Усередині будуть лабіринт, човнові прогулянки та швидкісні маршрути підземними переходами. Також у парку з’являться зони Port of New Orleans із екстремальними атракціонами та London Town, натхненна вікторіанськими вулицями Лондона, з театром "Глобус", кінними екіпажами та сувенірними крамницями.

Окрім тематичного парку, комплекс включатиме аквапарк і термальний спа з понад 30 водними атракціонами та хвильовим басейном — одним із найбільших у Європі. На території збудують три готелі: Dracula Grand Hotel, Dracula Family Hotel і Dracula Inn — загалом на 1 200 номерів.

Також передбачені торговий аутлет площею близько 9 тисяч квадратних метрів із понад 70 брендами, багатофункціональна арена на 22 500 місць для концертів і фестивалів, гоночна траса довжиною близько 4,5 км та бізнес- і теххаб.

Зазначається, що відкриття Dracula Land планують на 2026–2027 роки, точну дату поки не оголосили. Очікується, що на першому етапі комплекс щороку прийматиме близько 3 мільйонів відвідувачів.

Засновник проєкту Драгош Добреску наголосив, що Dracula Land — це не просто девелоперський проєкт, а "національний символ", який має показати здатність Румунії створювати масштабні знакові об’єкти зі змістом і власною історією.

