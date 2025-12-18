Сьогодні лідери країн-членів Європейського Союзу мають обрати один з двох запропонованих варіантів фінансування України на наступні два роки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн налаштована на інтенсивні дискусії з метою знаходження рішення для фінансування України. Передбачається погодити виділення 90 млрд євро на наступні два роки для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

"У нас є одна кінцева мета на цій Європейській Раді – і це мир для України. Мирна міць, і для цього Україна потребує надійного фінансування на наступні два роки – на 2026 і 2027 роки", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Європейська Рада зобов’язалася це зробити.

"В останній раз ми закриємо дефіцит фінансування України на наступні два роки. Ми говоримо про 137 млрд євро, які є необхідними. Це є наша власна оцінка і оцінка МВФ. І ми налаштовані покрити дві третини від цієї суми – 90 млрд євро", - нагадала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що запропонувала два варіанти з метою ухвалення рішення щодо фінансування України. Один варіант – це фінансування через бюджет Євросоюзу (запозичення за бюджетом), і другий варіант – це репараційний кредит.

Вона повідомила, що сьогодні відбудеться обговорення, який з цих двох варіантів обрати. "Це будуть інтенсивні обговорення для мене", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, найголовнішим результатом цього дня має стати ухвалення рішення про фінансове забезпечення України на наступні два роки.

"Ми не залишимо Європейську Раду без рішення про фінансування України на наступні два роки, і з двох варіантів один має бути погоджений на Європейській Раді", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, президентка Єврокомісії відреагувала на занепокоєння Бельгії щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

"Абсолютно зрозуміло, і я підтримую те, що якщо ми схвалимо репараційний кредит, ризик має бути розділений усіма нами. Це справа солідарності, основний принцип Європейського Союзу", - сказала вона.

Фінансова підтримка для України

Як повідомляв УНІАН, серед країн-членів Євросоюзу немає одностайності щодо шляхів використання російських заморожених активів на підтримку України. Є країни, які повністю підтримують використання заморожених коштів РФ, а є країни, які висловлюють сумніви. Одна із проблем – це належне юридичне оформлення відповідного рішення.

При цьому без додаткової зовнішньої допомоги Україні не вистачатиме грошей на фінансування соціальних видатків уже з 1 квітня 2026 року. Про це сказала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

