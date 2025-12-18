'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 грудня, зріс на 17 копійок і складає 42,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 50,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,00 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер зріс на 18 копійок і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 18 грудня подорожчав на 25 копійок і складає 50,25 гривні.

НБУ встановив на 18 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 1 копійку і складає 50 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,43 гривні за євро.

