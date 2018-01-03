Суд відпустив з-під арешту "захисника" Літнього театру в Одесі Ганулу

Приморський районний суд Одеси сьогодні відмовився продовжити домашній арешт лідеру «Вуличного фронту» Дем'янові Ганулу, затриманому за участь в акції протесту проти забудови Літнього театру, яка відбулася 18 листопада в Міському саду, коли постраждало понад 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального главку Нацполіціі Дмитро Головін.

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Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні, яке відбулося 3 січня, було заслухано клопотання слідчого, який наполягав на продовженні запобіжного заходу - домашній арешт, термін якого закінчується завтра, 4 січня.

У той же час адвокат Ганула висловився за скасування арешту в зв'язку «з відсутністю складу злочину» в діях його підзахисного.

Заслухавши сторони, суддя Вадим Коваленко відмовив у продовженні запобіжного заходу, пославшись на порушення процедури подачі відповідного клопотання. Зокрема, згідно із законодавством, дане прохання мав подавати прокурор, а не слідчий, який не є в даному разі уповноваженою особою.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року Апеляційний суд Одеської області змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт лідеру громадської організації «Вуличний фронт» Дем'янові Ганулу, затриманому за участь в акції протесту проти забудови Літнього театру, яка відбулася 18 листопада в Міському саду. Тоді постраждало більш як 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального главку Нацполіціі Дмитро Головін.

Нагадаємо, 23 листопада Приморський райсуд Одеси відправив Ганула в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

27 листопада суд взяв під цілодобовий домашній арешт активіста Ігоря Бея, який підозрюється, в тому числі, в нанесенні травми Головіну, але 6 грудня цей запобіжний захід був пом'якшений апеляційною інстанцією. Зокрема, Бей мав перебувати під домашнім арештом з 22.00 до 7.00.

Крім того, 24 листопада той самий райсуд заарештував активіста Сергія Стерненка на два місяці з альтернативою застави в понад 600 тис. грн, які вніс голова Одеської ОДА Максим Степанов.

6 грудня Апеляційний суд області відпустив Стерненка під особисте зобов'язання, але 13 грудня Київський райсуд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це було пов'язано з тим, що Стерненку висунуто іншу підозру - в «кришуванні» наркоточок у 2014 році. Вже 21 грудня Апеляційний суд пом'якшив цей запобіжний захід Стерненку на домашній арешт з 19.00 до 7.00.