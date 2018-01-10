Жахлива аварія у Лос-Анджелесі: українська модель залишилася паралізованою після операції

Українська модель Єлизавета Кузьменко, яка потрапила у страшну аварію в Лос-Анджелесі, залишилася паралізованою нижче шиї. Дівчині зробили кілька операцій, проте відновити нервові зв'язки не вдалося, передає ТСН.

Читайте такожУкраїнська модель потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі: стали відомі подробиці моторошної аварії (фото)

"Лізі Кузьменко зробили останню операцію на хребті. До цього були операції на печінці та на зламаній верхній щелепі. Але шостий і сьомий хребці і нервові зв'язки відновити не вдалося. Буде паралізована нижче шиї, і поки не відомо, чи зможе дихати сама", - написала блогер Божена Ринська.

Напередодні повідомлялося, що перед операцією дівчина вийшла з коми.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася у новорічну ніч. Зі слів поліції, п'яний водій врізався в таксі. В автомобілі їхали три українки та американець російського походження, продюсер Юджин Ефуні. Він отримав складні травми та перебуває в комі.