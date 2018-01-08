У центрі Житомира двоє невідомих пограбували старовинний храм УПЦ КП

15:16, 08 січня 2018
Інциденти
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Зловмисники зірвали елементи оздоблення церкви, прикраси, а також викрали скриньку для пожертв. 

Наразі поліція шукає зловмисників та встановлює їх особи / фото facebook.com/smk.sobor.zt

Сьогодні уночі у центрі Житомира двоє невідомих пограбували  старовинний Свято-Михайлівський кафедральний собор УПЦ КП.

Як повідомили УНІАН у  відділі комунікацій Головного управлінні Нацполіції у Житомирській області,  попередньо встановлено, що напад на храм було вчинено близько 3 години ночі, коли двері  храму відчинили на певний час.

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Зловмисники зірвали елементи оздоблення церкви, прикраси, а також викрали скриньку для пожертв. Вони утекли лише після того, як на місце злочину прийшла охоронниця храму. Відібравши у неї мобільний телефон, зловмисники утекли. Однак вже за деякий час викрадені з храму речі неподалік церки виявили  патрульні поліцейські.

Наразі поліція шукає зловмисників та встановлює їх особи. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.Розслідування справи триває.

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Теги: #пограбування у Житомирі#у Житомирі пограбували храм