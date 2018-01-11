На Житомирщині поліція розслідує крадіжку деревини.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Так, уночі 10 січня до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення від лісівників про те, що поблизу села Улашанівки невідомі крадуть деревину.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої застали на вказаному місці двох чоловіків і трактори з підводами, завантаженими колодами дерев. Під час з’ясування обставин виявилось, що на цій ділянці лісове господарство проводило планову вирубку сосен і вільхи. Тож двоє місцевих жителів віком 36-ти і 27-ми років вирішили викрасти деревину для власних потреб.

Правоохоронці задокументували подію. Транспортні засоби та колоди дерев вилучені. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.2 ст.185 (Крадіжка) ККУ досудового розслідування.

За чинним законодавством чоловікам може загрожувати покарання від піврічного арешту і аж до позбавлення волі строком до 5 років.