На Житомирщині поліція розслідує крадіжку деревини
Уночі 10 січня до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення від лісівників про те, що поблизу села Улашанівки невідомі крадуть деревину.
На Житомирщині поліція розслідує крадіжку деревини.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.
Так, уночі 10 січня до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення від лісівників про те, що поблизу села Улашанівки невідомі крадуть деревину.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої застали на вказаному місці двох чоловіків і трактори з підводами, завантаженими колодами дерев. Під час з’ясування обставин виявилось, що на цій ділянці лісове господарство проводило планову вирубку сосен і вільхи. Тож двоє місцевих жителів віком 36-ти і 27-ми років вирішили викрасти деревину для власних потреб.
Правоохоронці задокументували подію. Транспортні засоби та колоди дерев вилучені. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.2 ст.185 (Крадіжка) ККУ досудового розслідування.
За чинним законодавством чоловікам може загрожувати покарання від піврічного арешту і аж до позбавлення волі строком до 5 років.