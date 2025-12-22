На кадрах видно, що корма танкера майже повністю пішла під воду.

В ніч на 18 грудня у порту Ростова-на-Дону під атаку безпілотників потрапив російський нафтовий танкер "Валерій Горчаков". Моніторинговий Telegram-канал Крымский ветер опублікував кілька фото, як наразі він виглядає.

Як видно на кадрах, корма танкера майже повністю пішла під воду. Також в повідомленні вказується, що в результаті атаки безпілотників є загиблі та поранені.

"Двоє членів екіпажу цього судна – кухар та один з механіків – загинули, а ще троє - старший помічник капітана і двоє матросів – отримали поранення", - йдеться в підписі під знімками.

Відео дня

Відомо, що це судно було збудоване в 1969 році як суховантажний теплохід. Проте в 2004 році його переобладнали в нафтоналивний танкер, він був призначений для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Атака на танкер РФ в Середземному морі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у нейтральних водах Середземного моря елітний оперативно-бойовий підрозділ Служби Безпеки України "Альфа" уразив безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL. Джерела в спецслужбах розповіли виданню, що в момент атаки російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Тому ця атака не завдала жодної шкоди для екологічної ситуації в регіоні. Однак, Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій та щоб заробляти гроші, які потім йшли на продовження війни проти України.

Також ми писали, що аналітики після аналізу відео з атакою на російський танкер QENDIL зазначили, що удари наносилися по нафтопроводній системі танкера, що унеможливлює його експлуатацію. Експерти припускають, що це були комбіновані удари, ймовірно, з залученням "Баба-Яга" та FPV-дронів. Оскільки атака дронів відбувалася посеред Середземного моря, коли від Греції відстань становить 280 кілометрів, 210 - від Лівії та 500 - від Італії, дрони запускалися з судна, яке було поряд з танкером.

Вас також можуть зацікавити новини: