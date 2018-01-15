Спійманого на хабарі заступника керівника залізничної станції відправили під домашній арешт

Затриманому на хабарі у Бердичеві заступнику керівника залізничної станції обрали запобіжний захід.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Так, прокуратура Житомирської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою залізничної станції. 12 січня залізничнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. «Також цього ж дня ухвалою Корольовського районного суду Житомира підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час із застосуванням електронного засобу контролю», - уточнили у відомстві.

“Щодо іншого залізничника, який фігурує у цій справі, то його причетність зараз вивчається”, - додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня цього року двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі.

Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали від підлеглого чергового по станції двадцять тисяч гривень.

У випадку відмови зловмисники погрожували «дати хід» сфабрикованому акту про нібито порушення працівником трудового законодавства з подальшим звільненням з посади. Оперативники спецслужби затримали заступника керівника станції у Бердичеві поблизу банкомата. Він контролював перерахування всієї суми хабара на банківську картку дружини.