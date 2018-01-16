У харківському метро помер чоловік

Вранці 16 січня у харківському метрополітені раптово помер 70-річний чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Newsroom.

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Інформація про надзвичайну подію на станції "Держпром" надійшла до правоохоронців о 09:22. За попередньою інформацією, літній пенсіонер помер через проблеми з серцем. Обставини події зараз з'ясовує слідчо-оперативна група.

Раніше в Києві на метро "Дарниця" пасажир впав на колії.