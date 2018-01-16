У харківському метро помер чоловік
15:27, 16 січня 2018Інциденти
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За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем.
Обставини події зараз з'ясовує слідчо-оперативна група / фото УНІАН
Вранці 16 січня у харківському метрополітені раптово помер 70-річний чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Newsroom.
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Інформація про надзвичайну подію на станції "Держпром" надійшла до правоохоронців о 09:22. За попередньою інформацією, літній пенсіонер помер через проблеми з серцем. Обставини події зараз з'ясовує слідчо-оперативна група.
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