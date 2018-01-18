На Херсонщині в результаті пожежі загинули троє дітей

У селищі Брилівка Херсонської області в результаті пожежі у приватному будинку загинули троє дітей 2012 та 2016 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Читайте такожУ Житомирській області на пожежі у приватній оселі постраждало двоє малолітніх дітейЗазначається, що пожежа виникла о 3:26 ранку 18 січня, на вулиці Херсонській, 30. О 4:20 ранку підрозділ пожежної охорони ліквідував пожежу на площі близько п`яти кв. м. Причина інциденту встановлюється.

На місці трагедії працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Херсонській області.

Нагадаємо, у вересні минулого року у житловому будинку в Херсоні повністю згоріло 11 квартир. Загинули мати і троє дітей. Їхній батько госпіталізований з сильними опіками. При пожежі та її гасінні також постраждали ще одна жінка і рятувальник.