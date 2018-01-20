В ДТП з туристичним автобусом у Туреччині загинуло більше десятка пасажирів (фото)

У Туреччині в автокатастрофу потрапив туристичний автобус, в результаті чого на місці події загинули 11 людей, щонайменше 44 людини отримали травми. Про це, з посиланням на місцевого губернатора, повідомило агентство haberler.com.

Читайте такожУ Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, постраждали 18 людей (відео)Трагедія сталася сьогодні вранці в провінції Ексішехір, коли туристичний автобус наїхав на дерева, що лежали на узбіччі шосе. Автобус прямував з Анкари в Бурсу.

Раніше з'являлася інформація про 13 загиблих, проте губернатор Оздемір Чакаджак, який прибув на місце події, підтвердив 11 смертей.

За його словами, поранені пасажири доставлені в три міські лікарні Ескішехііра. Чакаджак уточнив, що стан постраждалих не важкий, їм продовжують надавати допомогу.

Триває слідство, поліцейські встановлюють причину події. Водій і його помічник вже арештовані і перебувають під наглядом.