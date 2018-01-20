СБУ затримала екстреміста, оголошеного в міжнародний розшук (фото)

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів.

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Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

«За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу.

За інформацією СБУ, аналогічну діяльність з поширення релігійно-екстремістської ідеології та залучення нових членів до «Джихадчилар» зловмисник мав намір проводити на території України.

Нині вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту з подальшою його передачею органам держбезпеки Узбекистану.