СБУ затримала екстреміста, оголошеного в міжнародний розшук (фото)
Затриманий громадянина Узбекистану відповідав за вербування до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу, зазначили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів.
Читайте такожНа Запоріжжі викрили банду озброєних грабіжників (відео)
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
«За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат», - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу.
За інформацією СБУ, аналогічну діяльність з поширення релігійно-екстремістської ідеології та залучення нових членів до «Джихадчилар» зловмисник мав намір проводити на території України.
Нині вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту з подальшою його передачею органам держбезпеки Узбекистану.