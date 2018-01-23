Внаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині постраждало п'ятеро осіб (фото)

У Кривому розі на Дніпропетровщині сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії п'ятеро осіб отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Deawoo. Той, в свою чергу, зіткнувся з автомобілем Mersedes, який рухався у попутному напрямку.

"У результаті аварії водії автомобілів “Mitsubishi” та “Deawoo”, а також три пасажири автомобіля “Deawoo” отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні", - зазначили у поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, 22 січня під Кривим Рогом внаслідок негоди перекинувся автобус з пасажирами.