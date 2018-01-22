Через негоду на Дніпропетровщині перевернувся пасажирський автобус, є постраждалі
20:12, 22 січня 2018Інциденти
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На момент аварії в салоні перебувало 10 пасажирів.
На Дніпропетровщині перевернувся автобус з пасажирами / фото 1kr.ua
На трасі Дніпро-Миколаїв біля смт Софіївка під Кривим Рогом перевернувся рейсовий автобус з пасажирами.
На момент аварії в салоні знаходилося 10 пасажирів, двоє отримали травми, повідомляє "Перший Криворізький" з посиланням на ДСНС. Постраждалих каретою швидкої доставили до лікарні.
За інформацією видання, аварія сталася через несприятливі погодні умови. Наразі на місці працюють рятувальники та співробітники поліції.
На місці працюють рятувальники та поліція / фото 1kr.ua
Нагадаємо, 18 січня на Сумщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з снігоприбиральним трактором, внаслідок чого постраждало п'ятеро пасажирів.
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