У Харкові жінка замовила вбивство колишнього зятя-чиновника, пропонувала $10 тисяч

У Харкові за підозрою в організації замовного вбивства директора одного з місцевих комунальних підприємств затримали його колишню тещу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, жінку затримали працівники прокуратури та Служби безпеки України сьогодні, 25 січня.

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За відомостями прокуратури, життя чоловіка підозрювана оцінила в 10 тис. дол. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 п. п. 6, 11, 12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Замовницею стала 62-річна харків'янка – колишня теща чиновника. Вона особисто підшукувала у кримінальному середовищі виконавця.

«Основною вимогою замовлення було здійснити вбивство у такий спосіб, щоб смерть чоловіка виглядала як природна. Наприклад, від зупинки серця. Після смерті колишнього зятя жінка планувала заволодіти спадщиною небіжчика, який при житті володів рухомим і нерухомим майном», - йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації оперативники спецслужб імітували вбивство чоловіка. Організаторку викрили під час остаточного розрахунку за замовлення. Наразі вона затримана у порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування триває.