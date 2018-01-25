Тернополянина, який хотів дати хабаря слідчому, оштрафували на 8500 гривень

Тернопільський міськрайонний суд присудив тернополянину 8500 грн штрафу за те, що той запропонував хабар поліцейському.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, потерпілий у справі про викрадення майна з його квартири запропонував неправомірну вигоду керівнику слідчого відділу Тернопільського відділу поліції за якісне розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки. Чоловік був готовий заплатити слідчому 20 тисяч гривень. Проте поліцейський від незаконної пропозиції відмовився.

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Відтак, стосовно тернополянина було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 КК України.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду затверджено угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором. Також, відповідно до вироку суду, засуджений сплатить 8500 гривень штрафу.