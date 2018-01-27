На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі (фото)

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в селі Курганці Хорошівського району.

На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватній оселі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Читайте такожНа Житомирщині гасили пожежу у магазині будівельних матеріалів26 січня о 08:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в селі Курганці Хорошівського району. Про це рятувальників сповістили сусіди, які побачили дим, що виходив з оселі.

На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем частково охоплено перекриття всередині будинку та речі домашнього вжитку в кімнатах.

Вогнеборці о 08:46 пожежу локалізували та об 11:50 – ліквідували. Вогнем знищено 30 кв. м перекриття будинку, пошкоджено стіни та речі домашнього вжитку в кімнатах. Загиблих та травмованих немає.

За словами власника, він ще з вечора поставив сушити взуття в духову піч опалення. Вже вранці чоловік розпалив пічку, а вийняти взуття забув. Черевики зайнялися, а від них спалахнули домашні речі і стеля в одній з кімнат.

До ліквідації загоряння залучалося шість рятувальників та одна одиниця пожежної техніки.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки власником оселі. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.