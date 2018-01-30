У Києві помер чоловік, зробивши укол в туалеті піцерії

04:42, 30 січня 2018
Інциденти
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Про це повідомляє "Київ Оперативний". Інцидент стався в закладі domino's Pizza. За попередніми даними, в шприці були наркотики. Після уколу чоловік упав і перестав подавати ознаки життя.

Прибулі на місце події медики констатували смерть. Заклад тимчасово закрили, на місці працюють правоохоронці.

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Теги: #піцерія у Києві#смерть чоловіка після укола