У Києві помер чоловік, зробивши укол в туалеті піцерії
04:42, 30 січня 2018Інциденти
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Після уколу чоловік упав і перестав подавати ознаки життя. Прибулі на місце події медики констатували смерть.
В туалеті піцерії на проспекті Степана Бандери в Києві помер чоловік, зробив собі укол.
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Про це повідомляє "Київ Оперативний". Інцидент стався в закладі domino's Pizza. За попередніми даними, в шприці були наркотики. Після уколу чоловік упав і перестав подавати ознаки життя.
Прибулі на місце події медики констатували смерть. Заклад тимчасово закрили, на місці працюють правоохоронці.
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