В Одесі автомобіль-навантажувач важко травмував жінку, яка стояла на зупинці
В Одесі ківш зі стрілою, що відчепився від автомобіля-навантажувача, важко травмував жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту.
Читайте такожНа Миколаївщині військова вантажівка в’їхала у зупинку, загинула жінка (фото)Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, надзвичайна подія сталася 29 січня близько 20.00 на вулиці Фонтанська дорога, 157/2.
«Водій автомобіля DAF, рухаючись по Фонтанській дорозі, за попередньою інформацією, допустив самовільне випадання навісного обладнання: на ходу відчепився елемент конструкції навантажувача - ківш зі стрілою», - повідомили в прес-службі.
У результаті тілесні ушкодження отримала жінка, яка стояла на зупинці громадського транспорту.
Відзначається, що жінка отримала важкі травми і доставлена до лікарні. На місці події працював слідчий. Проводиться розслідування.