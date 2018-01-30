В Одесі автомобіль-навантажувач важко травмував жінку, яка стояла на зупинці

У вантажного автомобіля DAF на ходу відчепився елемент конструкції - ківш зі стрілою.

В Одесі ківш зі стрілою, що відчепився від автомобіля-навантажувача, важко травмував жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Читайте такожНа Миколаївщині військова вантажівка в’їхала у зупинку, загинула жінка (фото)Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, надзвичайна подія сталася 29 січня близько 20.00 на вулиці Фонтанська дорога, 157/2.

«Водій автомобіля DAF, рухаючись по Фонтанській дорозі, за попередньою інформацією, допустив самовільне випадання навісного обладнання: на ходу відчепився елемент конструкції навантажувача - ківш зі стрілою», - повідомили в прес-службі.

У результаті тілесні ушкодження отримала жінка, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Відзначається, що жінка отримала важкі травми і доставлена до лікарні. На місці події працював слідчий. Проводиться розслідування.