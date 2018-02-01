Жахлива ДТП в Києві: водія затиснуло всередині салону, авто розкидало на 60 метрів (фото)

Унаслідок аварії постраждали водії другого легковика та буса. Через ДТП утворився затор.

У Києві на Броварському проспекті біля метро "Чернігівська" "Опель" JRC516 на високій швидкості вилетів на зустрічну смугу в мікроавтобус і "Альфа Ромео".

Автомобілі розкидало на 60 метрів один від одного. Удар припав на бік водія "Опеля", пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

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На момент зйомки він був у критичному стані, затиснутий всередині авто. Постраждалого витягли рятувальники, він непритомний.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в Києві в результаті масштабної ДТП з подальшим загорянням пошкоджені 4 автомобілі, є постраждалі.