У поліції розповіли подробиці масштабної ранкової ДТП в Києві, у якій згоріли 4 автомобіля

На водія вантажного автомобіля Scania патрульні поліцейські оформили адміністративні матеріали за вчинення ДТП.

Рух вулицею Академіка Заболотного, де сьогодні сталася масштабна аварія зв участю чотирьох автомобілів, частково відновлено.

Про це повідомляє Патрульна поліція України у Facebook.

Зазначається, що в результаті ДТП на вулиці Академіка Заболотного у Києві згоріли 4 автомобілі.

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«ДТП сталася зранку 28 січня. Водій вантажного автомобіля Scania рухався вулицею Академіка Заболотного від Столичного шосе в бік Одеської траси. На перехресті вулиць Заболотного та Івана Сірка водій вантажного транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металічну опору, що розміщена на розділювальній смузі. Від удару металева конструкція (вагою близько 6 тонн), яку перевозили у кузові вантажівки, полетіла вперед та знесла кабіну авто», - йдеться у повідомленні.

Кабіна вантажівки, зауважили в поліції, опинилася на зустрічній смузі й моментально спалахнула вогнем, який перекинувся ще на кілька автомобілів. На місце події прибули пожежники, які локалізували займання.

«У результаті згоріли 4 автомобілі, включно з вантажівкою Scania», - канстатували у відомстві.

Відео: Kyiv Operativ

Повідомляється, що на місці працювали бригади швидкої допомогти, але, «на щастя, у цій ДТП обійшлося без потерпілих». Медики оглянули усіх учасників аварії, всі вони від госпіталізації відмовилися.

На водія вантажного автомобіля Scania патрульні поліцейські оформили адміністративні матеріали за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП.

«На даний час на місці ДТП працюють відповідні служби. Рух вулицею Академіка Заболотного частково відновлено», - додали в поліції.