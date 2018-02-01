Кривава різанина у Києві: з'явилися подробиці вбивства військового (фото)

За попередніми даними, смерть військовослужбовця наступила внаслідок злочинних дій невідомих цивільних осіб.

Столична поліція розшукує чоловіка, який смертельно травмував військовослужбовця.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у соціальній мережі Facebook.

"Під час конфлікту у кафе зловмисник ножем вдарив опонента у шию і втік. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження", - сказано у повідомленні.

"До чергового Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля ресторану на вулиці Сергієнка один із учасників бійки отримав ножове поранення. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції", - заявляють у поліції.

Також сказано, що за попередньою інформацією медиків, хлопець помер від ножового поранення шиї.

"Свідки події розповіли, що у кафе між двома компаніями виник конфлікт. Коли словесні аргументи закінчилися, один із чоловіків вихопив ніж і вдарив ним опонента у шию. Після скоєного зловмисник зі своїми товаришами втік на своїх автівках", - сказано у повідомленні.

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Потерпілий є військовослужбовцем 1996 року народження. У кафе знаходився у позаслужбовий час.

Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Сьогодні, 1 лютого, у місті Києві, близько 05.10 загинув військовослужбовець військової служби за контрактом однієї із військових частини повітряного командування “Центр”, дислокованої у Київському гарнізоні", - йдеться у повідомленні повітряного командування "Центр" Збройних Сил України у Facebook.

"Попередньо встановлено, що смерть військовослужбовця наступила внаслідок злочинних дій невідомих цивільних осіб", - стверджується у повідомленні.

На місці події працює слідча-оперативна група Національної поліції, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, представники військової частини, у якій проходив військову службу загиблий військовослужбовець.

За цим фактом керівництвом повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗСУ призначено службове розслідування, обставини загибелі військовослужбовця з’ясовуються.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 лютого іноземці в столичному ресторані вбили військового.