Різанина в Києві: іноземці вбили військового у ресторані (фото)

Загиблим 22-річним чоловіком виявився військовий Збройних сил України.

У Києві в Дніпровському районі на вулиці Сергієнка від ножового поранення в шию помер 22-річний чоловік.

За попередньою інформацією, в одному з ресторанів розгорівся конфлікт між групою осіб з шести осіб неслов'янської зовнішності й 22-річним чоловіком, повідомляють "Вартові.Еспресо".

За словами свідків, обидві сторони конфлікту були напідпитку. Суперечка перейшла у бійку, під час якої 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці.

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Після цього нападники вибігли з ресторану і, за свідченнями очевидців, сіли в два автомобілі з іноземними номерами Volkswagen та Audi й втекли.

Як вдалося дізнатися журналістам, загиблим чоловіком 1996 р.н. виявився військовослужбовець Збройних сил України, який служив за контрактом.

На місце події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та осіб, причетних до неї.

Як повідомляв УНІАН, у Києві госпіталізований чоловік, який отримав ножове поранення під час бійки у Києві біля станції метро «Чернігівська».