На Харківщині за підозрою у вимаганні $4 тисяч хабара затримали держвиконавця

Посадовець вимагав хабар від місцевого жителя за перенесення торгів із продажу майна, що перебувало у чоловіка в іпотеці, з подальшим припиненням виконавчого провадження.

У Харківській області за підозрою у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 тис. дол. затримали начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, посадовця затримали сьогодні, 2 лютого.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 4 тис. дол. від місцевого жителя за перенесення торгів із продажу майна, що перебувало у чоловіка в іпотеці, з подальшим припиненням виконавчого провадження.

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Під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт отримання держвиконавцем першої частини хабара. Під час отримання ще однієї частини неправомірної вигоди в розмірі 27 тис. грн співробітники СБ України затримали посадовця у приміщенні відділу виконавчої служби.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питанняпро оголошення посадовцю підозри та обрання стосовно нього запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття хабарника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО.