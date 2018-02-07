У Києві затримали громадянина Азербайджану, який продавав українок у сексуальне рабство

Зловмисник отримував грошову винагороду за кожну дівчину від 1 до 2 тис доларів.

Співробітники прокуратури та поліції під час спроби відправити трьох українських дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації затримали 24-річного громадянина Республіки Азербайджан.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Вказаний іноземець знайомився з дівчатами привабливої зовнішності, які опинилися у скрутному матеріальному становищі або з інших обставин перебували в уразливому стані, та пропонував їм роботу за кордоном», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зауважили, що зловмисник переконував дівчат, що вони будуть працювати офіціантками у ресторанах та нічних клубах, а також у сфері консумації, отримуючи високу заробітну плату та офіційне працевлаштування.

У дійсності, після оформлення необхідних документів та переправлення до Туреччини, молоді жінки потрапляли у сексуальне рабство, а зловмисник отримував грошову винагороду за кожну дівчину від 1 до 2 тис доларів.

Затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також інших можливих постраждалих.