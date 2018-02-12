Стрілянина в Одесі: поліцейські заблокували авто зі злочинцем (фото, відео)

Під час затримання стріляли по колесах, затримував авто спецзагін поліції КОРД.

Сьогодні удень в Одесі на перехресті Жуковського та Олександрівського проспекту сталася стрілянина.

Як повідомляє 048.ua, правоохоронці затримали молодика на Мерседес Е-класу болгарської реєстрації.

Рух автомобіля перекрив мікроавтобус КОРД, поліцейські відкрили стрілянину по колесах і в лобове скло в бік водія.

Відзначається, що з машини вилучили чорні пакети. Силовики офіційно не коментують подію.

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"Спілкуються слідчі. Він накритий курткою, ховається", - повідомляють журналісти.

Попередньо, затриманий був у розшуку. Під час затримання стріляли по колесах і заблокували авто. Затримував авто спецзагін поліції КОРД.

Раніше в Києві на Позняках сталася бійка зі стріляниною.