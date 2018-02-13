На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 7 осіб, з них троє дітей (фото)

Серед травмованих троє сестер 2004, 2012 та 2016 років народження. У всіх діток забої, а в найменшої дівчинки ще й закритий перелом стегнової кістки зі зміщенням. Вони перебували в салоні автомобіля марки Peugeot Expert.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 7 осіб, з них троє дітей. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася на автодорозі Гримайлів-Яблунів, між селищем Гримайлів та селом Оленівка Гусятинського району.

За попередньою інформацією, водій Chevrolet Aveo не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Peugeot Expert.

Внаслідок ДТП бригада швидкої медичної допомоги в лікувальні заклади Тернополя доправила потерпілих з двох автівок.

Серед травмованих троє сестер 2004, 2012 та 2016 років народження. У всіх діток забої, а в найменшої дівчинки ще й закритий перелом стегнової кістки зі зміщенням. Вони перебували в салоні автомобіля марки Peugeot Expert.

З забоями колінного суглобу та плеча звернулася до медиків мама дітей, а у їх бабусі лікарі констатували перелом плечової кістки.

Потрапили до лікарні і водій та пасажир з іншого автомобіля.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).