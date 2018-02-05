На станції метро "Арсенальна" двоє молодиків побили поліцейського (фото)

Двоє молодиків накинулись на правоохоронця у вестибюлі станції після її відкриття вранці.

На станції метро «Арсенальна» у Києві двоє хлопців побили поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

«О 07:10 до чергової частини управління поліції в метрополітені надійшло повідомлення, що під час відкриття станції «Арсенальна» молодики побили працівника поліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та «швидка». Поліцейського із тілесними ушкодженнями госпіталізували», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловіки намагалися зайти на станцію до її відкриття. Коли ж працівник поліції відчинив двері, одразу стався конфлікт: зловмисники із кулаками накинулися на поліцейського у вестибюлі біля кас. Після цього вони намагалися втекти, але їх затримали та доставили до кімнати поліції.

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Поліція з‘ясувала, що правопорушники – уродженці міста Прилуки, 1996 та 1993 років народження. За результатами тесту на алкоголь вони перебували у стані алкогольного сп’яніння. Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Безкарності за такі дії не буде. Інформація для роздумів: у минулому році зареєстровано 103 факти погроз або насильства щодо працівників поліції, 51 правопорушник уже вислухав вирок суду», - прокоментував ситуацію начальник Головного правління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції у метрополітені відкрито кримінальне провадження за ч 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі, додали в поліції.