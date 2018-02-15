У Дніпрі СБУ "накрила" незаконну майстерню із переробки зброї

Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам, зокрема представникам кримінальних кіл по всій території України.

Співробітники СБУ спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.

Про це повідомляється на сайті відомства у Facebook.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам, зокрема представникам кримінальних кіл по всій території України. Замовників він підшукував у Інтернеті, товар передавав поштовими відправленнями та особисто.

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Оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час спроби реалізації трьох перероблених стартових пістолетів, які були виявлені в його автомобілі.

При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБ України вилучили п’ятдесят один пістолет з явними ознаками переробки для стрільби бойовими патронами та обладнання для ремонту та переробки зброї.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.