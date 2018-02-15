На Івано-Франківщині невідомі підірвали двері музею Бандери

Правоохоронці припускають, що, біля будівлі вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

В селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківській області внаслідок вибуху пошкоджено двері музею провідника ОУН Степана Бандери.

Читайте такожУ Львові відбувся смолоскипний марш з нагоди річниці від дня народження БандериЯк повідомили УНІАН у Головному управлінні поліції в Івано-Франківській області, у ніч на 15 лютого на території музею пролунав вибух, яким пошкоджено вхідні двері будівлі.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Правоохоронці припускають, що, ймовірно, це був саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо дії невідомого чи невідомих кваліфікують як хуліганські.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення зловмисників та притягнення їх в подальшому до відповідальності. У музеї працюють відеокамери, тому правоохоронці сподіваються знайти хуліганів.

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Довідка УНІАН. Відкриття історико-меморіального музею Степана Бандери відбулося 30 грудня 2000 року. До цього музей діяв в уцілілій кімнаті священичої резиденції, в якій проживала родина Бандери з 1906 по 1933 роки.

Експозиція музею ілюструє державотворчі процеси початку ХХ століття, розкриває середовище в якому ріс і виховувався Степан Бандера, а також постать провідника ОУН, його життя та революційну діяльність.