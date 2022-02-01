Дівчина влаштувала у себе вдома вебстудію, звідки вона показувала себе в режимі реального часу за грошову винагороду.

24-річну дівчину підозрюють у "виготовленні порно". Мешканка Одеси показувала тіло у мережі, тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що дівчина обладнала у себе вдома "вебстудію" та застосувала ресурси, через які вона виходила у мережу та в режимі реального часу показувала своє тіло за грошову винагороду.

Співробітники Управління міграційної поліції Одещини та Управління карного розшуку викрили дівчину. Вони провели обшуки за місцем мешкання та "роботи" одеситки. Під час них правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони та інші речові докази діяльності, які "суперечать нормам суспільної моралі".

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"За виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту та її збут, вчинені повторно, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - додали у поліції.

Слідство триває. Поліція встановляє інформацію про інших осіб, які можуть бути причетними до "незаконного порнобізнесу".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині судитимуть сутенера, який зберігав дитяче порно. Чоловіку загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

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