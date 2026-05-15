У центрі Львова мера Садового облили невідомою речовиною

Житель Львова облив невстановленою речовиною міського голову Андрія Садового.

Як повідомляє поліція Львівщини, це сталося сьогодні, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок.

"Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські та слідчі працюють на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Наразі Садовий та міськрада Львова цей випадок офіційно ще не коментували.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, нападником виявився раніше судимий за грабежі і наркотики львів’янин.

Глагола стверджує, що чоловік облив мера Львова водою.

