Напередодні суд не зміг обрати запобіжний захід Стахіву.

У Галицькому райсуді Львова обирають запобіжний захід лідеру руху противників вакцинації Остапу Стахіву.

Про це повідомляє сайт 032 міста Львова.

Під будівлею суду зранку, 18 листопада, зібралися близько сотні прихильників Стахіва, які з плакатами скандували під вікнами "Свободу Остапу".

По інший бік поліцейської колони відбувся мітинг противників Стахіва, переважно молодиків з націоналістичною символікою, які вигукували: "Стахіва – за грати!".

Читайте такожКиянка захищала водія-порушника від копів, яких сама ж і викликала (відео)Напередодні суд не зміг обрати запобіжний захід Стахіву. Адвокати пояснили у залі суду, що їхній підзахисний нібито хворіє та перебуває в лікарні.

Документи, які вони надали, не були належним чином завірені, тому суд не міг їх взяти до уваги.

Оскільки чоловік не з’явився на судове засідання, суд дозволив його привід працівниками поліції.

У ніч на 18 листопада один з прихильників Стахіва на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, заявивши, що лідера "антивакцинаторів" забрали з лікарні, де він нібито лікувався.

У коментарі Українській правді прес-служба суду підтвердила, що Стахів прибув на засідання, триває розгляд обрання йому запобіжного заходу.

Остапу Стахіву, який очолює рух противників вакцинації в Україні, інкримінують спробу насильницького повалення конституційного ладу. Також у справі фігурує громадянин Росії.

Підозрюваних викрили у листуванні, в якому ті шукали зброю та співучасників, що мали захопити владу у відповідних регіонах.

За даними СБУ, після цього зловмисники збиралися створити на території України територіальні громади з "власною міліцією" та "економікою".

Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Автор: Яна Ставська