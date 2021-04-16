Жінка стояла біля переходу, коли на неї наїхала маршрутка.

У Києві водій маршрутного таксі №407 на смерть збив жінку.

Читайте такожУ Києві затримали банду "кур'єрів", які ламали ліфти в будинках (фото, відео)Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, сьогодні вранці, 16 квітня, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Вишняківській.

Попередньо встановлено, що 60-річний водій не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка від отриманих травм померла на місці.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, після зіткнення водій проїхав ще близько 50 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи