Зараз у лікарнях залишаються ще двоє українців, зокрема, жінка у важкому стані.

Унаслідок ДТП з українцями в Польщі, яка сталася 6 березня, помер ще один постраждалий пасажир, двоє досі в лікарні.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "РБК-Україна".

За інформацією Ніколенко, вчора, 25 березня, в лікарні міста Ряшів помер громадянин України, який їхав автобусом, що потрапив в аварію.

"Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб", - зазначив Ніколенко.

Речник додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, зокрема, жінка у важкому стані.

Аварія з українцями в Польщі: що відомо

У ніч на 6 березня понад півсотні українців потрапили в ДТП поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Рейсовий автобус "Познань-Херсон" з'їхав з дороги та перекинувся.

На місці аварії загинуло п'ятеро людей, одного з постраждалих вдалося реанімувати.

За версією польського слідства, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова