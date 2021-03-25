Вирішується питання репатріації тіла загиблого українця додому / фото Nowiny 24, Łukasz Solski

Унаслідок ДТП з українцями в Польщі, яка сталася 6 березня, помер ще один постраждалий пасажир, двоє досі в лікарні.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "РБК-Україна".

За інформацією Ніколенко, вчора, 25 березня, в лікарні міста Ряшів помер громадянин України, який їхав автобусом, що потрапив в аварію.

"Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб", - зазначив Ніколенко.

Речник додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, зокрема, жінка у важкому стані.

Аварія з українцями в Польщі: що відомо

© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS
© Nowiny 24 (Łukasz Solski), REUTERS

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Автор: Катерина Комолова