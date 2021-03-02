Зловмисник додав хімічну речовину до напоїв потерпілих.

В Одесі судитимуть іноземця, що отруїв своїх жертв азалептином.

Читайте такожНа Житомирщині під час сварки слідчий вдарив поліцейську (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, відомство направило до суду обвинувальний акт щодо 34-річного іноземця, підозрюваного в розбої та вбивстві (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Зазначається, що зловмисник 3 грудня минулого року з метою пограбування прийшов до квартири своєї знайомої під приводом знайомства з її друзями та спільного відпочинку.

При собі підозрюваний мав підготовлену для вчинення злочину хімічну речовину «Азалептин», яку він додав до напоїв потерпілих. Через деякий час після вживання напоїв постраждалі почали непритомніти.

Надалі, скориставшись безпорадним станом потерпілих, зловмисник заволодів їхніми мобільними телефонами, ювелірними прикрасами, грішми і банківськими картками.

Один з потерпілих, не приходячи до тями, помер, ще двох госпіталізували.

Отруєння людей в Одесі

На початку грудня 2020 року в Одесі за розбій і вбивство затримали іноземця, який вже перебував на той момент під слідством. Повідомлялося, що місцеві жителі - чоловік і жінка - запросили до себе додому подругу і зловмисника, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія пила алкоголь, який приніс із собою гість.

За словами обох жінок, згодом їх почало хилити на сон, і вони прокинулися тільки вранці, і, при цьому, почувалися зле.

Господар будинку був мертвий, гостя у квартирі не було. Зникли три мобільні телефони, прикраси, гроші та банківські картки.

Зловмисника - 33-річного уродженця однієї з країн Закавказзя - затримали того ж вечора в орендованій ним квартирі.

Як з'ясувалося, іноземець перебуває під слідством - у справі він фігурує за вчинення майнових злочинів.

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Автор: Лариса Козова