Вісім осіб затримали в Україні, дев'ять - у Франції.

В Одесі затримали зловмисників, які вивозили людей до Франції, змушували їх отримувати статус біженців, а виплати забирали собі.

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Масштабна спецоперація українських і французьких поліцейських, яка тривала півроку, завершилася арештом 17 осіб.

Вісім затримали в Україні, дев'ять - у Франції.

Зловмисники шукали українців з матеріальними проблемами і пропонували їм екскурсію в Європу.

У місті Мелен у туристів забирали документи і змушували просити притулок через війну на сході України. Потім їх відправляли додому, а картки, на які надходили гроші, забирали собі.

Тільки за одну людину зловмисники отримували тисячу євро.

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Автор: Людмила Жерновська