В Одесі затримали зловмисників, які вивозили людей до Франції, змушували їх отримувати статус біженців, а виплати забирали собі.
Читайте такожУ Житомирі помер хлопець, який двічі вистрелив у себе, тікаючи від поліції - ЗМІПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Масштабна спецоперація українських і французьких поліцейських, яка тривала півроку, завершилася арештом 17 осіб.
Вісім затримали в Україні, дев'ять - у Франції.
Зловмисники шукали українців з матеріальними проблемами і пропонували їм екскурсію в Європу.
У місті Мелен у туристів забирали документи і змушували просити притулок через війну на сході України. Потім їх відправляли додому, а картки, на які надходили гроші, забирали собі.
Тільки за одну людину зловмисники отримували тисячу євро.
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