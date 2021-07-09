Хлопчик вдарився головою об металеву конструкцію.

У селі Чудель Сарненського району Рівненської області загинув 14-річний хлопчик, який на велосипеді їхав через аварійний міст.

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу TVRivne1.

Підліток пізно ввечері повертався додому на велосипеді через переправу, в якийсь момент він впав та вдарився об металеву конструкцію моста.

На місце події прибула "швидка допомога", але врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер вже в кареті "швидкої".

"Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з відміткою нещасний випадок", - повідомила прес-секретар ГУНП Рівненської області Катерина Загурська.

Читайте такожНапоролася на паркан: стрибки на батуті закінчилися травмою для дівчинки на РівненщиніЗазначається, що люди не раз скаржилися на стан моста через річку Случ, де загинув хлопчик. Конструкції аварійної переправи лежать не рівно, плити під ногами то опускаються, то підіймаються, фіксується нахил, плити при вході на міст випирають, створюючи незручні "пороги" для перехожих.

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Автор: Катерина Шварц