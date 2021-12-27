38-річна мешканка селища Комишани пішла з ресторану без верхнього одягу, після цього її шукали кілька днів.

У Херсоні знайшли труп жінки, яка загадково зникла на корпоративі. 38-річна мешканка селища Комишани вийшла з ресторану без верхнього одягу, після цього її ніхто не бачив.

Через кілька днів тіло жінки знайшли, повідомляє видання Kherson.net.ua.

24 грудня 38-річна жінка пішла на передсвятковий корпоратив, який проходив в одному з ресторанів Херсона. Увечері вона вийшла із закладу і пропала. Жінку шукали її друзі, незабаром до пошуків приєдналися поліцейські. Передбачалося, що вона могла відправитися в інші розважальні заклади. Але ні в одному з ресторанів і кафе жінку не бачили.

Після цього були переглянуті записи з камер відеоспостереження ресторану, в якому проходив корпоратив. Виявилося, жінка вийшла із закладу не через парадний вхід. Вона покинула ресторан через чорний хід. Звідти мешканка селища вирушила в бік покинутої будівлі, яка стоїть поруч із закладом.

Читайте такожВпавши під лід та потонувши: на Дніпропетровщині підняли з глибини труп рибалки (фото)Покинуту будівлю прочесали. Там вони знайшли труп зниклої жінки. Видання називає її смерть "безглуздою", оскільки передбачається, що мешканка селища заснула на морозі та померла від переохолодження. На тілі жінки не знайшли слідів насильства. Точну причину смерті встановить поліція, труп направили на експертизу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Кіровоградщині із замерзлої річки дістали тіла двох дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: