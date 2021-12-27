Рятувальники нагадують про правила поведінки на кризі.

У Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід. Їхні тіла дістали водолази.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних подій у Кіровоградській області.

Інцидент стався в смт Завалля. Двоє дітей провалилися під лід на р. Південний Буг. Невідомо, що вони там робили.

Рятувальники дізналися про зникнення дітей о 14:22. Тіло першої дитини знайшли о 15:30, а тіло другої - о 17:30.

Читайте такожНа Полтавщині знайдені мертвими три особи: рятувальники розкрили подробиці"Рятувальники застерігають! Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі! Те, що водойма виглядає замерзлою - не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину", - відзначили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому лікар врятував дівчинку, яка провалилася у крижану воду на ставку.

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