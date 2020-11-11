Учасники акції ходять по пішохідному переходу з прапорами руху на захист фізичних осіб-підприємців.

Представники руху "Save ФОП" перекрили вулицю Грушевського в Києві.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Учасники акції ходять по пішохідному переходу з прапорами руху на захист фізичних осіб-підприємців.

Протестувальники виступають за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві під будівлею Кабінету міністрів пройшла акція протесту проти обмежень роботи закладів громадського харчування під час дії адаптивного карантину.

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Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.

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Автор: УНІАН