За її словами, гвинтокрил впав якраз під час прийому дітей в дитячий садок.

Авіакатастрофа в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС, сталася близько 08:00 ранку, якраз під час прийому дітей до садочка. Про це розповіла вихователь, яка стала очевидцем події.

"Спочатку гуло, ніби щось летить. Ми притихли, а тоді після заграви почули вибух", - розповіла жінка.

За її словами, повле вибуху всі прилягли, а потім швидко евакуювалися в укриття. Жінка уточнила, що встигла прийняти чотирьох дітей, але їх відразу забрали батьки.

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Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

Вранці 18 січня в Броварах під Києвом розбився вертоліт. На борту летіло керівництво МВС. На борту знаходилися 9 осіб, усі вони загинули. Серед них міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.

Як повідомляється, гвинтокрил впав на територію дитячого садка. За останніми даними, всього загинули 18 людей. Серед них є діти.

Пізніше генпрокурор заявив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії аварії вертольота в Броварах.

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