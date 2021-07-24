На ситуацію відреагував глава Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Обурений чиновник назвав дії правопорушників "дном", а самих їх - "недоумками".

У Кривому Розі вандали закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни. Зловмисники закинули в пальник Вічного вогню гральні карти, а на меморіалі залишили непристойні написи.

Про це у Facebook повідомив глава Довгинцівської райради Ігор Ратінов.

Інцидент трапився в парку Залізничників на вулиці Серафимовича в Довгинцівському районі міста. На ситуацію вже відреагувала місцева влада.

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Ігор Ратінов обурився такими діями вандалів. Він назвав їх "недоумками".

"Ви взагалі у своєму розумі? Це звернення до "недоумків", які це зробили. Це не просто пам'ятник, це братська могила! Куди ж ми котимось. Це дно", – сказав чиновник.

Місцеві мешканці підтримали його у коментарях. Вони наголосили, що зменшити кількість випадків наруги над пам'ятниками та монументами в Кривому Розі допоможуть тільки камери відеоспостереження і значні штрафи.

Згодом на Facebook-сторінці Довгинцівського району повідомили, що поліція вже встановила причетних. Ними виявилися підлітки. Правоохоронці провели з порушниками роз'яснювальну розмову.

Довідка УНІАН. Під меморіалом у Кривому Розі поховані 34 підпільників, які були розстріляні 29 червня 1942 року та 30 червня 1943 року. Крім того, там поховані останки 144 солдатів, загиблих в ході визволення Кривого Рогу в лютому 1944 року.

Інциденти з меморіалами: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко