В листопаді в Україні було приблизно 380 випадків отруєнь, зараз - приблизно 500.

Впродовж останніх місяців через масове використання генераторів та альтернативних джерел опалення в Україні зростає кількість отруєнь чадним газом.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.

"Якщо брати динаміку, то вона збільшилася. В листопаді у нас було приблизно 380 (випадків отруєнь - УНІАН), зараз - приблизно 500. Це 30-35% збільшення динаміки отруєння чадним газом. Це значить, що населення починає масово використовувати генератори, печі, котли і т. д. Це призводить до порушень правил безпеки інколи, і, на жаль, люди не всі проінформовані, як правильно користуватися генераторами та іншими альтернативними джерелами опалення", - сказав він.

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За його словами, зараз ДСНС проводить кампанію "Безпека вдома під час війни", щоб проінформувати населення щодо протипожежних правил під час використання альтернативних джерел енергії.

Використання генераторів в Україні: деталі

Українці почали масово використовувати альтернативні джерела енергії після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі, що почалися восени минулого року.

У листопаді в Україні кількість пожеж, що виникли через порушення правил пожежної безпеки при установці та експлуатації електроустановок, збільшилася на 10%, а через порушення правил влаштування та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів – на 83%.

На Одещині через порушення правил користування генератором отруїлися співробітники однієї з організацій міста Овідіополь.