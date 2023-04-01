Через негерметичні клапани з резервуарів витекло стратегічне пальне на 6,5 мільйолна гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, через недбалість якого Збройні сили України втратили 89 тонн авіаційного пального. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне пальне для газотурбінних двигунів.

В результаті через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн.

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Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Затримання військових на хабарах

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне бюро розслідувань затримало посадовця Міністерства оборони, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон. За свої "послуги" він брав 9 тис. доларів, і готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

Також ДБР на Одещині затримало заступника командира військової частини, який вимагав з підлеглого 120 тисяч гривень за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

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