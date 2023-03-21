На Одещині затримали заступника командира військової частини, який вимагав з підлеглого 120 тис. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. "Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тис. грн з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підозрюваний підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листа та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.
Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тис. грн.
Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).
Інциденти у військовмх частинах
Цей інцидент з вимаганням грошей у військових частинах на Одещині вже не перший. Так, восени 2021 року командиру військової частини було повідомлено про підозру у вимаганні "відкатів" від підлеглих, які постійно їздили на ротацію в зону ООС.