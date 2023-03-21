Підозрюваний діяв у змові з начальником речової служби частини.

На Одещині затримали заступника командира військової частини, який вимагав з підлеглого 120 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. "Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тис. грн з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підозрюваний підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листа та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Відео дня

Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тис. грн.

Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

Інциденти у військовмх частинах

Цей інцидент з вимаганням грошей у військових частинах на Одещині вже не перший. Так, восени 2021 року командиру військової частини було повідомлено про підозру у вимаганні "відкатів" від підлеглих, які постійно їздили на ротацію в зону ООС.

Вас також можуть зацікавити новини: